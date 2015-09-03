ختام فعاليات برنامج "كلمة وجملة" بشمال سيناء اليوم

يختتم اليوم الخميس فى المدينة الشبابية بالعريش فعاليات برنامج "كلمة وجملة"، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة، واستهدف 450 طليعا من مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى من مختلف مراكز محافظة شمال سيناء.

وقالت "رشا الخطيب" المدربة بالبرنامج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الفعاليات انطلقت 29 أغسطس واختتمت اليوم 3 سبتمبر، وقسمت على 3 أفواج، ضم كل فوج 150 طليعا.

وتضمنت فعاليات البرنامج ورش عمل ومحاضرات استهدفت تنمية المهارات للطلائع ومعرفة الذات والتوافق وتحديد الأهداف والمواطنة والأنتماء، وقام بتنفيذ البرامج 5 مدربين، وتم التوزيع على 5 قاعات كل قاعة تضم 30 طليعا بواقع 6 ساعات تدريب و4 جلسات تدريب مقسمة على 5 أيام.