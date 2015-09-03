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تدريب 125 معلما على استخدام التكنولوجيا الحديثة بمدارس بنى سويف

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تدريب 125 معلما على استخدام التكنولوجيا الحديثة بمدارس بنى سويف تدريب 125 معلما على استخدام التكنولوجيا الحديثة بمدارس بنى سويف
أكد نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، أن مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية يعقد العديد من الدورات فى مجال تكنولوجيا التعليم لتأهيل المعلمين وأخصائى التكنولوجيا بالمدارس لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى شرح الدروس للطلاب، مثل الاعتماد على السبورة الذكية، لافتا إلى تنظيم دورتين لتدريب 125 معلماً على التكنولوجيا الحديثة فى التعليم.

ومن ناحيته، أوضح ماجد أبو سيف مدير مركز التطوير، أن المركز ينظم دورتين لأخصائيى التطوير التكنولوجى إحداهما لتدريب 100 أخصائى ومنحهم شهادة twt ( البرمجة) والأخرى بحضور 25 متدربا يحصلون على شهادة mta (التكنولوجيا فى التدريس).

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