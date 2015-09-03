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الانتهاء من بناء 3 تجمعات تنموية بوسط سيناء وتواصل العمل بـ4 أخرى

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الانتهاء من بناء 3 تجمعات تنموية بوسط سيناء وتواصل العمل بـ4 أخرى الانتهاء من بناء 3 تجمعات تنموية بوسط سيناء وتواصل العمل بـ4 أخرى
أعلن "نصرالله محمد" رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 تجمعات تنموية لتوطين البدو وجارى العمل فى 4 أخرى بمناطق مركز نخل .

وقال رئيس مركز ومدينة نخل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذه التجمعات تضم منازل ومزارع متكاملة، ويتم توزيعها على الأهالى بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء وتوصيل المرافق لتصبح نواة مناطق سكنية متكاملة.

وأشار "نصرالله محمد " إلى أن التجمعات التى تم الانتهاء منها هى 3 تجمعات فى مناطق "الحيطان"، و "الرواق"، و"الهرابة".

وجارى العمل فى 4 مواقع أخرى بمنطقة "الكنتلا"، بلغت نسبة التنفيذ بها 45% على مساحة 120 فدانا، ومن المنتظر الانتهاء منها وتوزيعها على الأهالى خلال شهر.

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مصر 365