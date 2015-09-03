لمريض السكر. اشرب الماء واحرص على مواعيد الدواء والطعام فى الحج

أكد الدكتور ممدوح النحاس أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب المنصورة رئيس الجمعية المصرية للقدم السكرى أنه على مريض السكر الذى سيقوم بأداء مناسك الحج أخذ علاج السكر فى مواعيده وتناول الوجبات فى مواعيدها لأن إهمال وجبة يؤدى إلى هبوط مستوى السكر فى الدم وحدوث غيبوبة سكرية.

وقال بالنسبة للمرضى الذين يتعاطون الأنسولين فإنه بالإمكان إن يظل الأنسولين خارج الثلاجة لمدة أسبوعين بشرط عدم تعرضه لحرارة عالية أو للشمس المباشرة.. ولا داعى لتجميد الأنسولين، حيث إن الانسولين يفسد عند تجميده.

وقال أنه خلال فترة الحج يجب أن يتناول المريض كميات كبيرة من الماء ومن الأخطاء الشائعة إنه إذا شعر بالعطش يتناول مشروبات غازية وعصائر وهذا يؤدى إلى تناول كميات كبيرة من المواد السكرية تؤدى إلى ارتفاع مستوى السكر فى الدم، لذلك يجب تناول الماء فقط عند العطش.