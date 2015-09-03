أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أخصائى جلدية: غسيل الصحون بمنظفات كيميائية يشكل خطورة صحية

Google+ Print
أخصائى جلدية: غسيل الصحون بمنظفات كيميائية يشكل خطورة صحية أخصائى جلدية: غسيل الصحون بمنظفات كيميائية يشكل خطورة صحية
"يارب المواعين تموت" دعوة تتفق عليها نساء الكون، لما تسببه لهن المواعين "الصحون" من حكة وتشققات بالجلد وجفاف بالبشرة وصعوبة فى الحفاظ على رونق وجمال اليدين.

الدكتور سعد خالد اخصائى الجلدية والتناسلية أكد فى حديثه للسيدات، على أن غسل الصحون باستخدم المنظفات الكيميائية من أكبر المخاطر الصحية على الجلد، وتحتاج لعناية فائقة خاصة بعد الانتهاء من هذه المعركة الحامية.


>وتابع د.سعد مؤكدا على مدى أهمية العناية الفائقة بالجلد بعد غسيل الصحون، فاحتواء المنظفات على الكثير من المكونات الكيميائية والمواد الحارقة والكاوية للجلد والتى تختلف من نوعية منظف لآخر، تعمل على تشقق الجلد وجفافه التام من دهونه، كما تقلل من ليونته وتسحب التغذية منه، وتخلف قشورا قوية تضر بشكل اليدين وصحتهما ولذا وجب على السيدة أن تهتم بتجفيف يدها جيدا بعد غسيل الصحون والاهتمام بتنظيفهما جيدا بالمياه المعتدلة.

وتابع قائلا: "على المرأة أن تهتم بغسل الصحون بمياه فاترة، والابتعاد عن الإسراف فى تراكم الصحو نحتى لا تصبح مهمه ثقيلة وتهدد صحة جلد اليدين بشكل مضاعف، وعليها أن تهتم بالكريمات المرطبة وزيوت اللوز والزيتون بعد الانتهاء من تجفيف اليدين وغسلهما جيدا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365