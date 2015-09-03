أخصائى جلدية: غسيل الصحون بمنظفات كيميائية يشكل خطورة صحية

"يارب المواعين تموت" دعوة تتفق عليها نساء الكون، لما تسببه لهن المواعين "الصحون" من حكة وتشققات بالجلد وجفاف بالبشرة وصعوبة فى الحفاظ على رونق وجمال اليدين.

الدكتور سعد خالد اخصائى الجلدية والتناسلية أكد فى حديثه للسيدات، على أن غسل الصحون باستخدم المنظفات الكيميائية من أكبر المخاطر الصحية على الجلد، وتحتاج لعناية فائقة خاصة بعد الانتهاء من هذه المعركة الحامية.

>وتابع د.سعد مؤكدا على مدى أهمية العناية الفائقة بالجلد بعد غسيل الصحون، فاحتواء المنظفات على الكثير من المكونات الكيميائية والمواد الحارقة والكاوية للجلد والتى تختلف من نوعية منظف لآخر، تعمل على تشقق الجلد وجفافه التام من دهونه، كما تقلل من ليونته وتسحب التغذية منه، وتخلف قشورا قوية تضر بشكل اليدين وصحتهما ولذا وجب على السيدة أن تهتم بتجفيف يدها جيدا بعد غسيل الصحون والاهتمام بتنظيفهما جيدا بالمياه المعتدلة.

وتابع قائلا: "على المرأة أن تهتم بغسل الصحون بمياه فاترة، والابتعاد عن الإسراف فى تراكم الصحو نحتى لا تصبح مهمه ثقيلة وتهدد صحة جلد اليدين بشكل مضاعف، وعليها أن تهتم بالكريمات المرطبة وزيوت اللوز والزيتون بعد الانتهاء من تجفيف اليدين وغسلهما جيدا".