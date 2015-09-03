للنساء.. تعرفى على طرق التعامل مع خياطة الولادة القيصرية

الولادة القيصرية هى الوسيلة البديلة التى يلجأ اليها طبيب النساء عند مواجهة المرأة لمشاكل مرضية قد تؤثر سلبا على حياتها وحياة الجنين فى حالة الولادة الطبيعية، ومع انتشار هذا النوع من الولادات يجب عليك معرفة طرق العناية السليمة بجرح الولادة القيصرية والذى يتطلب نوعا خاصا فى التعامل نظرا لحجم عمق الجرح.

الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة يوضح فى السطور التالية طرق العناية بجرح الولادة القيصرية وعلامات الخطر التى تشير الى تعرضه للتلوث والالتهاب.

كيف يتم فك خيوط الجراحة القيصرية؟

علامات تشير لتلوث الجرح

>ينصح أبو النجا بضرورة ألا تعتمد المرأة على فك خيط الجراحة دون الاستعانة بالطبيب المختص لتجنب تعرضها لمخاطر غير مستحبة كما أنه حديثا بدأ عدد كبيرا من الأطباء الاستعانة بأنواع جيدة من الخيوط لا تحتاج لإزالتها وتذوب من تلقاء نفسها داخل الجسم.>ويشدد أبو النجا على ضرورة الحرص على عدم تعرض الجرح لعوامل التلوث وخاصة فى الفترة الاولى بعد الولادة حتى لا تتعرض المرأة لمضاعفات نتيجة لالتهاب الجراح، ومن أهم العلامات التى تشير لتعرض الجرح للتلوث فهى تبعا لرأى عطية تتمثل فى ظهور رائحة كريهة للجرح وظهور بعض البلل تحت شاش الجراحة.وهنا يجب استشارة الطبيب المختص بصورة سريعة.