أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للنساء.. تعرفى على طرق التعامل مع خياطة الولادة القيصرية

Google+ Print
للنساء.. تعرفى على طرق التعامل مع خياطة الولادة القيصرية للنساء.. تعرفى على طرق التعامل مع خياطة الولادة القيصرية
الولادة القيصرية هى الوسيلة البديلة التى يلجأ اليها طبيب النساء عند مواجهة المرأة لمشاكل مرضية قد تؤثر سلبا على حياتها وحياة الجنين فى حالة الولادة الطبيعية، ومع انتشار هذا النوع من الولادات يجب عليك معرفة طرق العناية السليمة بجرح الولادة القيصرية والذى يتطلب نوعا خاصا فى التعامل نظرا لحجم عمق الجرح.

الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة يوضح فى السطور التالية طرق العناية بجرح الولادة القيصرية وعلامات الخطر التى تشير الى تعرضه للتلوث والالتهاب.

كيف يتم فك خيوط الجراحة القيصرية؟


>ينصح أبو النجا بضرورة ألا تعتمد المرأة على فك خيط الجراحة دون الاستعانة بالطبيب المختص لتجنب تعرضها لمخاطر غير مستحبة كما أنه حديثا بدأ عدد كبيرا من الأطباء الاستعانة بأنواع جيدة من الخيوط لا تحتاج لإزالتها وتذوب من تلقاء نفسها داخل الجسم.

علامات تشير لتلوث الجرح


>ويشدد أبو النجا على ضرورة الحرص على عدم تعرض الجرح لعوامل التلوث وخاصة فى الفترة الاولى بعد الولادة حتى لا تتعرض المرأة لمضاعفات نتيجة لالتهاب الجراح، ومن أهم العلامات التى تشير لتعرض الجرح للتلوث فهى تبعا لرأى عطية تتمثل فى ظهور رائحة كريهة للجرح وظهور بعض البلل تحت شاش الجراحة.وهنا يجب استشارة الطبيب المختص بصورة سريعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365