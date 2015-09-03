غارة إسرائيلية على موقع لحماس فى قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلى ان سلاح الجو الاسرائيلى شن ليل الاربعاء الخميس غارة على موقع عسكرى لحركة حماس فى قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ باتجاه منازل فى جنوب الدولة العبرية.

وقال الجيش فى بيان الخميس ان الصواريخ التى اطلقت من قطاع غزة أصابت الاربعاء عددا من المنازل فى نتيف هعاسرا البلدة المجاورة للمنطقة الشمالية من القطاع الفلسطيني ما تسبب باضرار لكنه لم يؤد الى اصابات.

وأوضح الجيش انه "ردا على اطلاق الصواريخ استهدف سلاح الجو الإسرائيلى موقعا عسكريا لحماس فى شمال قطاع غزة الذى انطلقت منه الصواريخ".

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