أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات التحالف تقصف مواقع تابعة للحوثيين وصالح فى صنعاء

Google+ Print
طائرات التحالف تقصف مواقع تابعة للحوثيين وصالح فى صنعاء طائرات التحالف تقصف مواقع تابعة للحوثيين وصالح فى صنعاء
قصف طائرات دول التحالف العربى صباح اليوم الخميس مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى العاصمة اليمنية صنعاء .

واستهدفت الطائرات معسكر الصيانة، الذى يقع قرب وزارة الإعلام ومقر الفرقة الأولى مدرع فى صنعاء التى يسيطر عليهما الحوثيون.

وقد قامت الطائرات قبل فجر اليوم بطلعات استكشافية فوق العاصمة استمرت لفترة طويلة وفى الساعة السادسة دوالت الانفجارات التى سمعت فى كافة مناطق صنعاء .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365