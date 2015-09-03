طائرات التحالف تقصف مواقع تابعة للحوثيين وصالح فى صنعاء

قصف طائرات دول التحالف العربى صباح اليوم الخميس مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى العاصمة اليمنية صنعاء .

واستهدفت الطائرات معسكر الصيانة، الذى يقع قرب وزارة الإعلام ومقر الفرقة الأولى مدرع فى صنعاء التى يسيطر عليهما الحوثيون.

وقد قامت الطائرات قبل فجر اليوم بطلعات استكشافية فوق العاصمة استمرت لفترة طويلة وفى الساعة السادسة دوالت الانفجارات التى سمعت فى كافة مناطق صنعاء .

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