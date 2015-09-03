أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح الوفد بالإسماعيلية يعلن تراجعه عن الترشح لمجلس النواب

Google+ Print
مرشح الوفد بالإسماعيلية يعلن تراجعه عن الترشح لمجلس النواب مرشح الوفد بالإسماعيلية يعلن تراجعه عن الترشح لمجلس النواب
قرر المحامى إبراهيم عبد الرحيم المرشح عن حزب الوفد فى انتخابات مجلس النواب 2015 التراجع عن نية الترشح لتزامن انتخابات المجلس مع اختيار مجلس نقابة المحامين.

وأفرد عبد الرحيم ثلاث أسباب نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، بعدما أعلنت أمانة حزب الوفد ترشيحه على المقعد الفردى للدائرة الأولى بالإسماعيلية.

وأصبح عبد الرحيم ثالث المعتذرين عن الاستمرار فى السباق الانتخابى من حزب الوفد بعد تراجع المرشحين السابقين المستشار عبد الفتاح عبد الله والدكتور صلاح جريش عن الترشح، بناء على رغبتهما الشخصية، حسب تصريح أشرف العاصى رئيس اللجنة المشرفة على أمانة حزب الوفد بالإسماعيلية.

وقال بيان إبراهيم عبد الرحيم" اتخذت قرار عدم الترشح لمجلس النواب القادم لعدة أسباب منها "تزامن انتخابات مجلس النواب مع انتخابات النقابة العامة للمحامين ونقابة المحامين لها أولوية العمل العام عندى، وعدم وجود حزب سياسى فى له تنظيم حقيقى مؤسسى علی الأرض ولا رؤية تسهم فى الارتقاء بالحياة السياسية المصرية، وذلك ما رأيته من خلال وجودى فى أحد الأحزاب.
>كلمات دلالية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد