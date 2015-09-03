مرشح الوفد بالإسماعيلية يعلن تراجعه عن الترشح لمجلس النواب

قرر المحامى إبراهيم عبد الرحيم المرشح عن حزب الوفد فى انتخابات مجلس النواب 2015 التراجع عن نية الترشح لتزامن انتخابات المجلس مع اختيار مجلس نقابة المحامين.

وأفرد عبد الرحيم ثلاث أسباب نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، بعدما أعلنت أمانة حزب الوفد ترشيحه على المقعد الفردى للدائرة الأولى بالإسماعيلية.

وأصبح عبد الرحيم ثالث المعتذرين عن الاستمرار فى السباق الانتخابى من حزب الوفد بعد تراجع المرشحين السابقين المستشار عبد الفتاح عبد الله والدكتور صلاح جريش عن الترشح، بناء على رغبتهما الشخصية، حسب تصريح أشرف العاصى رئيس اللجنة المشرفة على أمانة حزب الوفد بالإسماعيلية.

وقال بيان إبراهيم عبد الرحيم" اتخذت قرار عدم الترشح لمجلس النواب القادم لعدة أسباب منها "تزامن انتخابات مجلس النواب مع انتخابات النقابة العامة للمحامين ونقابة المحامين لها أولوية العمل العام عندى، وعدم وجود حزب سياسى فى مصر له تنظيم حقيقى مؤسسى علی الأرض ولا رؤية تسهم فى الارتقاء بالحياة السياسية المصرية، وذلك ما رأيته من خلال وجودى فى أحد الأحزاب.

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