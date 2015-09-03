سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة أمناء الشرطة المتهمين باقتحام نيابة ساقلتة

تستأنف محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، محاكمة 9 من أمناء وأفراد الشرطة فى قضية اقتحام مقر نيابة ساقلتة، والتعدى بالسب والشتم على أعضاء النيابة وذلك للاستماع لمرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح الدين حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر عام 2013، عندما حدثت أزمة بين أعضاء نيابة مركز ساقلتة وقوة الشرطة بالمركز، بسبب صدور قرار من مدير النيابة بالتحقيق مع قيادات مركز الشرطة، باعتبارهم المتسببين فى عدم أخذ أقوال مصابين بحادث تصادم سيارة مملوكة لعضو نيابة بمركز نجع حمادى، وخروج المصابين من المستشفى دون الإدلاء بأقوالهم فى المحضر.

واتهم أعضاء النيابة العامة بمركز ساقلتة القوة الأمنية من مركز الشرطة بقيادة نائب المأمور باقتحام مقر النيابة، اعتراضًا على القرار وتعطيل العمل داخله، ثم تعدوا على مدير النيابة باسم أبو المعالى بالسب، وكذلك أعضاء النيابة، وتم حجزهم داخل النيابة وتهديدهم بالأسلحة النارية.