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البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4.4 ضرب مطروح وشعر به سكان القاهرة والإسكندرية

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البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4.4 ضرب مطروح وشعر به سكان القاهرة والإسكندرية البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4.4 ضرب مطروح وشعر به سكان القاهرة والإسكندرية
قال الدكتور أبو العلا أمين، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن شهدت زلزالا فى تمام الساعة الثالثة و44 دقيقة فجر اليوم الخميس وقع بمرسى مطروح بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف الدكتور أبو العلا أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزلزال كان محسوسا بالمنطقة التى وقع بها، بالإضافة إلى أن سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية شعروا به أيضا.

وأشار إلى أن الزلزال وقع على مسافة 170 كم جنوب غرب الإسكندرية و142 كم جنوب شرق مرسى مطروح على عمق 10 كم تحت سطح الأرض.

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