"البحوث الفلكية": لا توابع أو أضرار بمصر ناتجة عن زلزال مرسى مطروح

قال الدكتور أبو العلا أمين، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إنه لم يحدث أى توابع أو زلازل ناتجة عن الزلزال الذى شهدته مصر وبالتحديد محافظة مرسى مطروح فى ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس.

وأضاف "أمين"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم ينتج أى أضرار عن الزلزال بأى محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية حتى ولم يبلغ المعهد بحدوث أى كوارث .

جدير بالذكر أن مصر شهدت زلزالا فى تمام الساعة الثالثة و44 دقيقة صباح اليوم وقع بمرسى مطروح بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.