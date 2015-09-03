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"الجامعة الروسية":30 طالبا بالهندسة سيبدأون الدراسة بقسم المفاعلات النووية

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"الجامعة الروسية":30 طالبا بالهندسة سيبدأون الدراسة بقسم المفاعلات النووية "الجامعة الروسية":30 طالبا بالهندسة سيبدأون الدراسة بقسم المفاعلات النووية
قال الدكتور شريف محمد حلمى، رئيس الجامعة الروسية بمصر، إنه سيبدأ 30 طالبا فى الدراسة بالقسم الجديد فى الجامعة الخاص بالمحطات النووية، وذلك بعد الاتفاقية مع جامعة تومسك بروسيا، وتقدم إلى القسم حتى الآن 60 طالبا سنختار أقوى 30 طالبا للالتحاق بالقسم بدءًا من هذا العام الدراسى، خاصة وأنه كان لا يوجد هذا التخصص فكيف لنا إنشاء قسم لا يوجد به فرص عمل بعد ذلك؟، ولكن بعد قرار إنشاء المحطات النووية بدأنا فى التحرك السريع مع روسيا للاتفاق حول إنشاء هذا التخصص فى .

وأضاف محمد حلمى، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن الطالب سيدرس فى هذا البرنامج لمدة 5 سنوات ونصف، وهو يعرف بمسمى محطات المهندسين فى التخصص فى المحطات الطاقة النووية الكهربائية، لذا نريد أن نعمل على نجاح هذا البرنامج، ليصبح خريجو الجامعة المصرية أفضل الخريجين بالعالم.
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