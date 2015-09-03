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جنح بنها تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم فى اتهام 13 إخوانيا بإثارة الشغب

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جنح بنها تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم فى اتهام 13 إخوانيا بإثارة الشغب جنح بنها تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم فى اتهام 13 إخوانيا بإثارة الشغب
حددت محكمة جنح بنها، جلسة 8 سبتمبر الجارى، للنطق بالحكم على 13 عضواً بجماعة الإخوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والضلوع فى أعمال العنف والشغب التى شهدها كفر العرب بمحافظة القليوبية.

والمتهمون جميعاً صادر بحقهم قرارات إخلاء سبيل سابقة، وهم كل من: عادل عيد جودة، وحمدى عبد العزيز، وشوقى عبد العزيز، وسيد النجدى، ونصر جمعة، ومتولى عزت، وعبد الرازق رزق، وعمرو أيمن، وأحمد السيد، وصبحى عبد القادر، وأحمد سعد، وحمدى السيد، وإبراهيم رضوان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالضلوع فى أعمال العنف وإثارة الشغب بكفر العرب، والتظاهر بدون تصريح من السلطات المختصة، والبلطجة، والتجمهر بالمخالفة للقانون، والانضمام لجماعة إرهابية تدعو لتعطيل الدستور، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

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مصر 365