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الحزب الموريتانى الحاكم ينفى وجود أزمة سياسية فى البلاد

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الحزب الموريتانى الحاكم ينفى وجود أزمة سياسية فى البلاد الحزب الموريتانى الحاكم ينفى وجود أزمة سياسية فى البلاد
نفى رئيس الحزب الموريتانى الحاكم سيدى محمد ولد محمد وجود أزمة سياسية فى بلاده.

وقال المسئول الأول فى الحزب، الذى يستعد للمشاركة في لقاء تشاورى حول الحوار مع بعض الأحزاب المعارضة الاثنين القادم، "إن ما يحاول بعض أطراف المعارضة الترويج له من وجود أزمة سياسية فى البلد ليس إلا استغلال سياسى وتهويل إعلامى".

وأضاف رئيس الحزب، فى تصريحات له خلال لقاء تلفزيونى فى نواكشوط، أنه حين كانت الأزمة السياسية موجودة عام 2008 لم ينكرها أحد ولم يتهرب أحد من وجودها، واعترف الجميع بوجودها وناقشها وخرج منها باتفاق سياسى مشهود وبحضور الجميع.

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