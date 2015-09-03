أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تنفى الهجوم على مجمع مليته غرب طرابلس

Google+ Print
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تنفى الهجوم على مجمع مليته غرب طرابلس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تنفى الهجوم على مجمع مليته غرب طرابلس
نفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس الأربعاء، ما تداولته عدد من المواقع بأن مسلحين أقتحموا مجمع مليته للنفط والغاز الذى يبعد عن غرب العاصمة طرابلس حوالي 100 كيلو متر.

وأكدت المؤسسة، فى بيان أمس الأربعاء، أن المجمع يعمل بصورة طبيعية وأن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة جملة و تفصيلا، داعية كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أخبارها عبر المصادر الرسمية.

جدير بالذكر أن مجمع مليته النفطى يبعد عن العاصمة طرابلس نحو 100 كم إلى الغرب، ويساهم فى سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى الذى يغذى محطات توليد الكهرباء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365