المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تنفى الهجوم على مجمع مليته غرب طرابلس

نفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس الأربعاء، ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية بأن مسلحين أقتحموا مجمع مليته للنفط والغاز الذى يبعد عن غرب العاصمة طرابلس حوالي 100 كيلو متر.

وأكدت المؤسسة، فى بيان أمس الأربعاء، أن المجمع يعمل بصورة طبيعية وأن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة جملة و تفصيلا، داعية كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أخبارها عبر المصادر الرسمية.

جدير بالذكر أن مجمع مليته النفطى يبعد عن العاصمة طرابلس نحو 100 كم إلى الغرب، ويساهم فى سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى الذى يغذى محطات توليد الكهرباء.

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