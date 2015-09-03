"المعلمين":محافظ القاهرة وافق على متطلبات ترقية معلمى المرحلة 5و6 بالكادر

قالت نقابة المهن التعليمية، إن الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، وافق على تطبيق متطلبات الترقى للمعلمين من المرحلة الخامسة والسادسة المسكنين على وظائف الكادر طبقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007، مشيرة إلى أن ذلك استجابةً لمطالب النقابة التى كانت قدمتها فى وقت سابق للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم.

وأوضحت النقابة، خلال بيان أصدرته، أن قرار محافظ القاهرة رقم 8482 لسنة 2015، فى مادته الأولى، نص على أن يتم اتخاذ إجراءات الترقية لشاغلى وظائف التعليم المسكنين على وظائف الكادر والحاصلين على الدرجة المالية حتى 1/1/2008 عدا الدرجة المالية الثالثة لمن حصل عليها حتى 1/7/2006، وكذا المعلمين الذين تخلفوا عن التسجيل لتدريبات الترقى فى المراحل السابقة، حيث إنهم قد استوفوا متطلبات الترقية على القانون 155 لسنة 2007 بالتربية والتعليم.

أما المادة الثانية من هذا القرار فقد نصت على، أن يصرف بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية للسادة الذين تقرر ترقيتهم من وظيفة معلم أو من يعادلها بالمرحلة السادسة وملحقيها لعدد 27640 معلمًا، اعتبارًا من الشهر التالى لقرار السيد المحافظ رقم 15602 بتاريخ 8/12/2014.