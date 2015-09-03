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اليوم.. فتح باب التقدم للكشف الطبى لمرشحى مجلس النواب بالسويس

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اليوم.. فتح باب التقدم للكشف الطبى لمرشحى مجلس النواب بالسويس اليوم.. فتح باب التقدم للكشف الطبى لمرشحى مجلس النواب بالسويس
قال الدكتور رضا زغلول، رئيس اللجنة الفنية، لاستقبال المرشحين لمجلس النواب وإجراء لهم الكشوفات والفحوصات الطبية أن اللجنة ستبدأ مهام عملها رسميا اليوم الخميس.

أضاف فى تصريحات خاصة، أنه حتى الآن لم يتقدم أى من المرشحين الجدد ودفع الرسوم لإجراء الكشف، موضحا أن كل المرشحين بالانتخابات الماضية التى تم تأجيلها واستلموا نتائج الكشف الطبى يمكنها إعادة تقديمها للجنة بشكل طبيعى طبقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.
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