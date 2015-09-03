بالفيديو.. قوات من الجيش المصرى تقدم عرضاً عسكرياً فى احتفالات الصين

شاركت قوات من الجيش المصرى، لأول مرة فى العرض العسكرى، الذى تجريه الصين، بمناسبة مرور 70 عامًا على انتصارها فى الحرب العالمية الثانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشكلت القوات المصرية مربعًا كاملاً خلال الاستعراض العسكرى، قوامه نحو 80 عسكريًا، وذلك مع 10 دول أخرى هى: روسيا وروسيا البيضاء وكوبا وقازاقستان وقيرغيزستان وطاجيكستان والمكسيك ومنغوليا وباكستان وصربيا، بينما ستكون مشاركة 6 دول أخرى بقوات رمزية وأعداد أقل، وهذه الدول هى أفغانستان وكمبوديا وفيجى ولاوس وفانواتو وفنزويلا، وسيبلغ إجمالى عدد القوات الأجنبية المشاركة فى العرض ألف جندى.

ورفعت القوات المصرية بساحة النصر علم مصر فى المقدمة، وتلاه الأعلام الأربعة للأسلحة الرئيسية للقوات المسلحة "القوات البرية، القوات البحرية، القوات الجوية، قوات الدفاع الجوى".

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