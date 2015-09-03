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الحكم على 119 إخوانيا اليوم بتهمة حرق كنيسة مار جرجس

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الحكم على 119 إخوانيا اليوم بتهمة حرق كنيسة مار جرجس الحكم على 119 إخوانيا اليوم بتهمة حرق كنيسة مار جرجس
تسدل، اليوم الخميس، محكمة جنايات سوهاج، الستار على محاكمة 119 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بينهم "74 محبوسين"، فى اتهامهم بحرق كنيسة مار جرجس، وتصدر حكمها ضد المتهمين.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد، بحضور المستشار خالد أبو العباس، رئيس النيابة الكلية، بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول حتى الثانى والتسعين، تهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.

وجهت لهم تهم قتل 15 شخصًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام بنادق آلية، ومسدسات وفرد خرطوش، والشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بطريق الإكراه، إضافة إلى عدد من التهم الأخرى للمتهمين المذكورين وباقى المتهمين الآخرين.
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