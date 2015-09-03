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بالفيديو - شيكابالا يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

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بالفيديو - شيكابالا يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك بالفيديو - شيكابالا يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

وجه محمود عبد الرزاق شيكابالا رسالة إلى جماهير الزمالك بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت ووفقت ضد عودته إلى الزمالك والانضمام إلى الإسماعيلي.

الزمالك كان قد اتفق مع شيكابالا على إعادته لصفوف الفريق من سبورتنج لشبونة، لكن اللاعب تغيب عن حضور مؤتمر تقديمه وإعارته للإسماعيلي، لتقرر الإدارة بالإجماع التراجع عن ضم اللاعب.

وتحدث شيكابالا عن الأزمة مؤكدا إن "لم يبلغني أي أحد عن موعد مؤتمر تقديمي. على عكس كل ما يقال".

وقال شيكابالا عبر قناة LTC موجها رسالة إلى جماهير الزمالك: "لا تسمعوا أي شخص أخر غيري".

وأضاف "سأقوم بالرد داخل الملعب. طول عمري أقوم بذلك بالرد من الملعب. وسأفعل ذلك. وسأقاتل مع الإسماعيلي".

استمع لتصريحات شيكابالا عن أزمته مع الزمالك

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فيديو اليوم السابع

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