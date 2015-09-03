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بالفيديو - مرتضى ردا على شيكابالا: أبلغته بنفسي بموعد مؤتمر تقديمه

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بالفيديو - مرتضى ردا على شيكابالا: أبلغته بنفسي بموعد مؤتمر تقديمه بالفيديو - مرتضى ردا على شيكابالا: أبلغته بنفسي بموعد مؤتمر تقديمه

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه أبلغ محمود عبد الرازق "شيكابالا" بموعد المؤتمر الصحفي لتقديمه، على عكس ما قاله اللاعب بأنه لم يعلم.

الزمالك كان قد اتفق مع شيكابالا على إعادته لصفوف الفريق من سبورتنج لشبونة، لكن اللاعب تغيب عن حضور مؤتمر تقديمه وإعارته للإسماعيلي، لتقرر الإدارة بالإجماع التراجع عن ضم اللاعب.

شيكابالا يكشف سبب عدم حضوره مؤتمر الزمالك ويصرح: كيف أفعل ذلك مع مرتضى

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "أبلغت شيكابالا بموعد المؤتمر الصحفي بنفسي، وأخبرته بأن الزمالك يجهز له احتفالية كبيرة، لإعادته بشكل لائق للساحة الكروية".

وأضاف "شيكابالا أن هناك أحد تحدث مع وكيل أعماله سمير عبد التواب وأخبره أن لا يوجد مؤتمر صحفي لتقديمه، لكن سمير عبد التواب ممنوع من دخول الزمالك من الأساس".

استمع لتصريحات مرتضى عن أزمة شيكابالا

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فيديو اليوم السابع

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