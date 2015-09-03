بالفيديو - مرتضى يلمح لانتهاء أزمة شيكابالا في هذه الحالة

ألمح مرتضى منصور رئيس الزمالك إلى انتهاء أزمة محمود عبد الرازق "شيكابالا" المتعلقة بعدم حضوره للمؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه في حالة رغبة اللاعب الأسمر في ذلك.

الزمالك كان قد اتفق مع شيكابالا على إعادته لصفوف الفريق من سبورتنج لشبونة، لكن اللاعب تغيب عن حضور مؤتمر تقديمه وإعارته للإسماعيلي، لتقرر الإدارة بالإجماع التراجع عن ضم اللاعب.

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وقال مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "في حالة اعتذار شيكابالا للزمالك عما بدر منه خلال مؤتمر صحفي وقبول مجلس الإدارة لهذا الاعتذار ستنتهي الأزمة".

ويبادر خالد الغندور نجم الزمالك السابق بالتواصل مع شيكابالا من أجل إقناعه بعقد مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع من أجل الاعتذار.

ورد مرتضى "ليس لدي أي مانع".

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