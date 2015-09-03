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بالفيديو - عبد ربه: شيكابالا لا يصلح للعب في الإسماعيلي بعد أزمته ' الأخلاقية ' مع الزمالك

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بالفيديو - عبد ربه: شيكابالا لا يصلح للعب في الإسماعيلي بعد أزمته ' الأخلاقية ' مع الزمالك بالفيديو - عبد ربه: شيكابالا لا يصلح للعب في الإسماعيلي بعد أزمته ' الأخلاقية ' مع الزمالك

يرى حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار للفريق لا يصلح للانضمام للدراويش بعد أزمته الأخيرة.

الزمالك كان قد اتفق مع شيكابالا على إعادته لصفوف الفريق من سبورتنج لشبونة، لكن اللاعب تغيب عن حضور مؤتمر تقديمه وإعارته للإسماعيلي، لتقرر الإدارة بالإجماع التراجع عن ضم اللاعب.

شيكابالا يكشف سبب عدم حضوره مؤتمر الزمالك ويصرح: كيف أفعل ذلك مع مرتضى

وقال عبد ربه في تصريحات لقناة TEN يوم الأربعاء: "الزمالك رفض شيكابالا وهو بيته الذي تربى فيه، فكيف يضمه الإسماعيلي أو أي فريق آخر بعد ذلك".

وأضاف نجم منتخب في أمم إفريقيا 2008 "اعتقد أنه لا يصلح للعب في الإسماعيلي، لأن الالتزام والاحترام والأدب أهم من كرة القدم".

استمع لتصريحات عبد ربه عن شيكابالا

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فيديو اليوم السابع

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