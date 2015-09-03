أمير الرياض يعطي إشارة البدء لإطلاق برنامج «عيش السعودية» في الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، المشرف العام على مشروع تطوير المسارات الاستراتيجية السياحية عبدالله المطاعن وعددا من طلاب المدارس والجامعات، حيث أعطى سموه إشارة البدء بإطلاق برنامج (عيش السعودية) بمنطقة الرياض الذي تقوم فكرته على تشجيع السياحة الداخلية والتعريف بالمقامات السياحية في منطقة الرياض من (المعالم الأثرية - والتاريخية - والعادات والتقاليد).

وأوضح المطاعن أنه ستقام رحلة سياحية هي الأولى في البرنامج من مدينة الرياض تشمل كلا من (قصر المربع – المصمك - قصر الحكم - محافظة الدرعية) بإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبالتعاون مع اللجنة الاجتماعية بحي النسيم التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض.

وأفاد أن فكرة البرنامج تقوم على اختيار مجموعة من الطلبة من مختلف الجامعات والمدارس بمنطقة الرياض وتقام لهم رحلات خارج منطقة الرياض (المحافظات والمراكز والمناطق الأخرى بالمملكة).

من جانبه أشاد سمو أمير منطقة الرياض بالبرنامج وفكرته في تعزيز القيم التاريخية لهذا البلد في نفوس أبنائه مؤكداً ضرورة معرفة الأماكن الأثرية والتاريخية والمحافظة عليها.