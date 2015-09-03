أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير الرياض يعطي إشارة البدء لإطلاق برنامج «عيش السعودية» في الرياض

Google+ Print
أمير الرياض يعطي إشارة البدء لإطلاق برنامج «عيش السعودية» في الرياض أمير الرياض يعطي إشارة البدء لإطلاق برنامج «عيش السعودية» في الرياض

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، المشرف العام على مشروع تطوير المسارات الاستراتيجية السياحية عبدالله المطاعن وعددا من طلاب المدارس والجامعات، حيث أعطى سموه إشارة البدء بإطلاق برنامج (عيش ) بمنطقة الرياض الذي تقوم فكرته على تشجيع السياحة الداخلية والتعريف بالمقامات السياحية في منطقة الرياض من (المعالم الأثرية - والتاريخية - والعادات والتقاليد).

وأوضح المطاعن أنه ستقام رحلة سياحية هي الأولى في البرنامج من مدينة الرياض تشمل كلا من (قصر المربع – المصمك - قصر الحكم - محافظة الدرعية) بإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبالتعاون مع اللجنة الاجتماعية بحي النسيم التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض.

وأفاد أن فكرة البرنامج تقوم على اختيار مجموعة من الطلبة من مختلف الجامعات والمدارس بمنطقة الرياض وتقام لهم رحلات خارج منطقة الرياض (المحافظات والمراكز والمناطق الأخرى بالمملكة).

من جانبه أشاد سمو أمير منطقة الرياض بالبرنامج وفكرته في تعزيز القيم التاريخية لهذا البلد في نفوس أبنائه مؤكداً ضرورة معرفة الأماكن الأثرية والتاريخية والمحافظة عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل