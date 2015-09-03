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جامعة نايف تنظم حلقة علمية عن إدارة الحشود

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الرياض - عبدالعزيز العنبر

    بدأت أمس أعمال الحلقة العلمية "إدارة الحشود" التي تنظمها كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مقر الجامعة بالرياض، وتستمر ليومين. وتستهدف الحلقة العلمية منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة بالتعاون مع الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. ويهدف البرنامج إلى التعريف بالحشود والمفاهيم والمصطلحات، والتقنيات الحديثة في إدارة الحشود، والتعريف بفن التعامل والاتصال مع الجمهور. وستناقش الحلقة جملة من الموضوعات المهمة عن تجربة المملكة في إدارة الحشود، والظواهر المرصودة قبل إنشاء إدارة تنظيم المشاة والخطط الاستراتيجية لإدارة الحشود البشرية، ونتائج تطبيق الخطط الاستراتيجية لإدارة الحشود وتنظيم المشاة، ومواقع الزحام في الحج وأوقات الذروة فيها والعلاقات الإنسانية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

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