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في سوق تمور عنيزة الجودة دائماً تأتي أولاً

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في سوق تمور عنيزة الجودة دائماً تأتي أولاً في سوق تمور عنيزة الجودة دائماً تأتي أولاً
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مزاد تمور عنيزة

    يحظى مهرجان عنيزة للتمور بمميزات عديدة أكسبته قيمة مضافة هامة ابرزها جودة المنتج: فمن خلال الأعراف المتوارثة بسوق تمور عنيزة ( ان وسطاء البيع _ الدلالين _ قبل أن يتولوا البيع يقوموا بمعاينة الكمية المعروضة للبيع من خلال عينات عشوائية والذي يثبت الغش فيها يستبعد كما تتولى إدارة المهرجان وعبر جولات ميدانية عمليات كشف متكررة على التمور المعروضة وتتم مصادرة الكميات المغشوشة الى جانب ان طريقة العرض تتيح للمستهلك معاينة نوعيات التمور بسهولة والكشف على محتواها والتأكد من جودتها، ومن المميزات ايضا صحية المنتج: اذ يضم سوق تمور عنيزة صالة صحية ومختبرا طبيا يتولى الكشف على المنتجات الزراعية ومنها التمور وتمنح شهادة صحية للتمور التي تعرض بالصالة بناءً على طلب المستهلك.. كما ان طريقة العرض تعتبر من المميزات الهامة اذ تعرض تمور مهرجان عنيزة بشكل مباشر وعندما تتجول في سوق تمور عنيزة تحتار في اختيار المنتج ذي المواصفات الجيدة لأنك تجد أمام ناظريك كميات هائلة من التمور ذات الجودة العالية وهذا ناتج من العناية الكاملة بهذه الشجرة المباركة في عنيزة خصوصا ومنطقة القصيم على وجه العموم.

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