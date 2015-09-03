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انطلاق ملتقى القوافل والأنشطة التراثية.. مطلع محرم

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انطلاق ملتقى القوافل والأنشطة التراثية.. مطلع محرم انطلاق ملتقى القوافل والأنشطة التراثية.. مطلع محرم

    أنشأت جامعة الطائف سبعة بيوت خبرة ضمن منظومة مركز البحوث والاستشارات التابع لوكالة الجامعة للإبداع والتنمية وتشمل بيوت الخبرة تخصصات مختلفة الهدف الرئيسي منها خدمة المجتمع وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الجامعة.

وأوضح د. عطية بن مشرف البردي رئيس مركز البحوث والاستشارات، أن بيوت الخبرة تمثل وسيلة فريدة من نوعها في استثمار الموارد البشرية المؤهلة والإمكانات المادية والمعرفية بالجامعة وأنه سوف يسعى مركز البحوث والاستشارات من خلال بيوت الخبرة هذه والقنوات الأخرى إلى تعزيز مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وجميع شرائح المجتمع واستثمار الموارد البشرية المتخصصة والإمكانات المادية والمعرفية بالجامعة وتسخيرها لخدمة مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأشار البردي إلى أن المركز وبيوت الخبرة عملها غير ربحي بل إنها تقدم الدراسات والاستشارات النوعية، كما بين بأن بيوت الخبرة التي تم إنشاؤها بالمركز هي بيت الخبرة للعمارة والتخطيط والاستشارات الهندسية وبيت الخبرة للاستشارات الكيميائية والصناعية والبيئية وبيت الخبرة للاستشارات الإنسانية والمجتمعية وبيت الخبرة للاستشارات الهندسية والتدريب وبيت الخبرة للتقنيات الذكية وبيت الخبرة القانوني والمحاسبي وبيت الخبرة للترجمة والتدقيق اللغوي.

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