جامعة الباحة توقع اتفاقاً لنشر المحتوى العلمي

وقع د. سعيد بن صالح الرقيب وكيل جامعة الباحة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمس (الأربعاء)، اتفاقية تعاون مع شركة المنهل التكنولوجية لنشر المحتوى العلمي والثقافي الصادر عن الجامعة على منصة المنهل التكنولوجية التي تتضمن المجلات العلمية المحكمة والكتب العلمية والرسائل الجامعة.

وأكد د. عبدالله الزهراني مدير جامعة الباحة المكلف، حرص الجامعة على التوسع في التعليم والنشر الإلكتروني الذي يمكن الطلبة والباحثين من مواكبة المستجدات العلمية، وزيادة قدراتهم البحثية، مضيفاً أن هذه الاتفاقية سوف تسهم في تعزيز مكانة الجامعة وتقدمها نحو العالمية لما ستحققه من خلال نشر مجلاتها العلمية وإصداراتها العلمية والاستفادة منها من قبل الباحثين في جميع دول العالم.

من جهته، ذكر محمد الشافعي مدير المحتوى بشركة المنهل التكنولوجية، أن منشورات الجامعة ستكون إضافة قيمة إلى قاعدة بيانات المنهل التي تستخدم تقنيات حديثة وأدوات بحث متقدمة ما جعلها من أقوى منصات تبادل المحتوى العربي وأكثرها تنوعا على المستوى العلمي.