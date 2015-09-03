جامعة الملك خالد توثق الدراسات والبحوث الخاصة في عسير

وجه أ.د. عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة الملك خالد، بضرورة تشكيل لجنة تهدف لحصر وجمع الدراسات والبحوث التي تخص منطقة عسير، وفقاً لطلب إمارة منطقة عسير.

وسيشرف على اللجنة، د. ماجد عبد الكريم الحربي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث، فيما سيترأسها عميد البحث العلمي الدكتور عيد بن لافي العتيبي، وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وستعمل اللجنة على إصدار دراسات خاصة عن منطقة عسير في مجلد توثيقي ستقوم الجامعة بطبعه وتوزيعه مع الجهات ذات العلاقة.

كما طالب القائمون على اللجنة بأهمية التعاون من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا بالجامعة من خلال رفع الدراسات والبحوث المنشورة، التي تخدم وتخص منطقة عسير في كافة المجالات عن طريق الدخول على الرابط التالي:http://goo.gl/forms/QdffQwnHjm ، وتعبئة النموذج الخاص بذلك مع ضرورة إرسال الدراسات والبحوث كاملة على البريد الإلكتروني adosr@kku.edu.sa