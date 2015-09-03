وزير الحج يعتمد الخطة التشغيلية لمطوفي أفريقيا غير العربية

اعتمد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار الخطة التشغيلية لمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غيرالعربية لخدمة 165 ألف حاج، وفق رؤية تستند على التميز في تحقيق الريادة والوصول إلى أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وكشفت الخطة التي أصدرتها المؤسسة عن توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل موسمية للشباب السعودي المؤهل، للاستفادة منهم في الجوانب التنفيذية لخطة حج هذا العام، إضافةً إلى تخصيصها لجنة نسائية تعمل لخدمة ضيفات الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة حيث زودت اللجنة بالكادر النسائي من المؤهلات.

وحددت المؤسسة خلال خطة حج هذا العام 39 مجموعة خدمة ميدانية، وطبقت برنامج تطويف الحجاج على العاملين بمجموعات الخدمة الميدانية، وأعادت تغيير تشكيل رؤساء اللجان المركزية من أعضاء مجلس الإدارة الجديد لتفعيل أدوارهم في اللجان.

وركزت الخطة على وضع جدول زمني لمراحل برنامجها، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مكثفة ومبكرة لأكبر عدد من الكوادر العاملة بالمؤسسة وذلك بالتنسيق مع مركز تدريب العاملين بوزارة الحج، فضلا عن الالتزام بتعليمات وتوجيهات الوزارة والتماشي بها في جميع الأعمال اقتراحات الحجاج حيال الخدمات المقدمة.

ونبهت الخطة على رؤساء مكاتب مجموعات الخدمة الميدانية أهمية النظر في الخدمات بهدف تحسينها وتطويرها، وتحقيق أفضل معايير السلامة عند تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خصوصاً خلال نقلهم للمشاعر المقدسة، والتأكيد على أهمية التنسيق المستمر والتعاون بين فرق العمل المكلفة بمتابعة الخدمات على مدار الساعة.

وحددت آلية لاستقبال الحجاج في منافذ دخول مكة المكرمة وتوزيعهم على مجموعات الخدمات الميدانية، والتنسيق مع مراكز توجيه الحافلات والتأكد من توفر مرشد مع كل حافلة عند وصولها إلى مراكز التوجيه، ومتابعة تنظيم الجوازات في مجموعة الخدمة الميدانية، وذلك بعد استقبال الحجاج في مراكز توجيه الحافلات بطريقي مكة - جدة والمدينة – مكة، ومن ثم توجيههم إلى مجموعات الخدمة الميدانية بالتنسيق مع إرشاد الحافلات، منبهة من خلال خطتهاالخاصة بمغادرة الحجاج عقب انتهاء الموسم.

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