معرض في أبها يستشرف حياة الإنسان عام 2050م

‏بلغ عدد زوار معرض مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة "السعودية 2050" المقام في أبها؛ أكثر من 600 طالب وزائر خلال اسبوع من تدشينه، والذي نفذ بمبادرة من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وفي إطار الشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ومجلس شباب المنطقة.

وأوضح المشرف على المعرض أحمد العُمري، أن المعرض يضم معروضات علمية وتفاعلية، إضافة إلى عقد ورش عمل علمية، ودورات تدريبية، ولقاءات علمية، وعرض لفيلم الطاقة المستدامة بالمملكة، يتحدث عن تشكيل طاقة المستقبل، وتحفيز النشء للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لتصبح مملكة الطاقة المستدامة.

وأشار العمري إلى أنه تم رسم خطة زمنية للزيارات الطلابية للمعرض في مقره بساحة المفتاحة بأبها، بواقع عشر مدارس يوميا من جميع المراحل الدراسية لتعريف الطلاب بمحتواه، وكذا تمكين الشباب ليصبحوا مبتكِرين في مجال طاقة الغد، والقيام بدورٍ فعَّالٍ في تشكيل مستقبلهم، من خلال تقديم البرامج المعرفية في مجال العلوم والطاقة، لرسم مستقبل السعودية في عام 2050م، وفق المعطيات العالمية، والتطور العلمي الذي تفرضه عجلة التنمية المستمرة في الدول المتقدمة، مضيفاً أن المعرض يقدم مجموعة من المعروضات التفاعلية المثيرة التي تستكشف أبرز المتغيرات المتوقعة في حياة الإنسان في عام 2050م من وسائل نقل، وعمل، بالإضافة إلى الغذاء والمياه ، كالقطارات الفائقة السرعة مثلا، وهياكل السيارات، والربورتات التي باتت تشكل علامة فارقة في عدد من المجالات التقنية والصناعية.

وأكد العُمري أن منطقة عسير صالحة لتكون ضمن بيئات طاقة المستقبل، كالطاقة الشمسية، والتيارات الهوائية، والتي ستكون مساندة للثروة البترولية حال توظيفها التوظيف الجيد، مبيناً أن المعرض يدعم تحول المملكة إلى دولة ذات طاقة مستدامة، وتمكين شباب اليوم ليكونوا مبتكرين في مجالات طاقة الغد، الأمر الذي سينعكس ايجابا في تشكيل مستقبلهم من خلال عدد من التخصصات العلمية، كالهندسة الميكانيكية، والفيزياء النووية، والكيمياء، ونوه العُمري بالشراكة القوية بين تعليم عسير ومجلس شباب المنطقة، الذي لم يألُ جهدا في الرقي بمستوى الشباب.