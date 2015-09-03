الرئيس السيسى يشارك فى احتفالات الصين بالذكرى الـ70 لعيد النصر

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى احتفال الصين بمناسبة مرور 70 عامًا على انتصارها فى الحرب العالمية الثانية.

وتشارك قوات من الجيش المصرى فى العرض العسكرى، حيث ستشكل القوات المصرية مربعًا كاملاً خلال الاستعراض العسكرى، قوامه نحو 80 عسكريًا، وذلك مع 10 دول أخرى هى: "روسيا وروسيا البيضاء وكوبا وقازاقستان وقيرغيزستان وطاجيكستان والمكسيك ومنغوليا وباكستان وصربيا"، بينما ستكون مشاركة 6 دول أخرى بقوات رمزية وأعداد أقل، وهذه الدول هى أفغانستان وكمبوديا وفيجى ولاوس وفانواتو وفنزويلا، وسيبلغ إجمالى عدد القوات الأجنبية المشاركة فى العرض ألف جندى.

بدء وصول الوفود المشاركة فى احتفالات الصين بالذكرى الـ70 لعيد النصر