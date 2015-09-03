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بالفيديو.. زعماء العالم يلتقطون الصور التذكارية فى احتفالات الصين بعيد النصر

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بالفيديو.. زعماء العالم يلتقطون الصور التذكارية فى احتفالات الصين بعيد النصر بالفيديو.. زعماء العالم يلتقطون الصور التذكارية فى احتفالات الصين بعيد النصر
التقط رؤساء وزعماء دول العالم، صورا تذكارية قبل انطلاق احتفالات الصين بالذكرى الـ70 على انتصارها فى الحرب العالمية الثانية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولأول مرة ستشارك قوات من الجيش المصرى فى العرض العسكرى، وحسب المعلن من الصينية ستشكل القوات المصرية مربعا كاملا خلال الاستعراض العسكرى، قوامه نحو 80 عسكريا، وذلك مع 10 دول أخرى هى: روسيا وروسيا البيضاء وكوبا وقازاقستان وقيرغيزستان وطاجيكستان والمكسيك ومنغوليا وباكستان وصربيا، بينما ستكون مشاركة 6 دول أخرى بقوات رمزية وأعداد أقل، وهذه الدول هى أفغانستان وكمبوديا وفيجى ولاوس وفانواتو وفنزويلا، وسيبلغ إجمالى عدد القوات الأجنبية المشاركة فى العرض ألف جندى.

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مصر 365

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