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بدء العرض العسكرى الصينى احتفالاً بالذكرى الـ70 لعيد النصر

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انطلق، العرض العسكرى الذى تجريه الصين بالعاصمة بكين فى ميدان السماوى وسط العاصمة الصينية، إحياءً للذكرى السبعين لعيد النصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من قادة العالم.

ولأول مرة ستشارك قوات من الجيش المصرى فى العرض العسكرى، حيث ستشكل القوات المصرية مربعًا كاملاً خلال الاستعراض العسكرى، قوامه نحو 80 عسكريًا، وذلك مع 10 دول أخرى هى: روسيا وروسيا البيضاء وكوبا وقازاقستان وقيرغيزستان وطاجيكستان والمكسيك ومنغوليا وباكستان وصربيا، بينما ستكون مشاركة 6 دول أخرى بقوات رمزية وأعداد أقل، وهذه الدول هى أفغانستان وكمبوديا وفيجى ولاوس وفانواتو وفنزويلا، وسيبلغ إجمالى عدد القوات الأجنبية المشاركة فى العرض ألف جندى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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