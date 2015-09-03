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"وايت نايتس": لم نتفق مع أحد على عودة الجماهير للمدرجات

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"وايت نايتس": لم نتفق مع أحد على عودة الجماهير للمدرجات "وايت نايتس": لم نتفق مع أحد على عودة الجماهير للمدرجات
نشرت الصفحة الرسمية لرابطة مشجعى نادى الزمالك "وايت نايتس"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بياناً، تنفى من خلاله الاتفاق مع أى طرف ممن هاجموا الرابطة على الرجوع مرة آخرى للمدرجات.

وجاء البيان كالتالى "الله وحده من يعلم متى تنتهى رحلتنا خلف الأبيض؟، ولكننا نعلم فقط أين بدأ الترحال؟، ها قد عدنا، ستظل المدرجات وطنا وبيتا للجماهير العاشقة، تحيطهم بالدفئ والبهجة، ويملأونها حبًا وضجيجًا وكرامة، وبعد أن كتب علينا الفراق وحرمونا من مصدر سعادتنا وفرحتنا الوحيد، وقيدونا بسلاسل من الآلام و الأحزان، لم نرجو يومًا إلا أن نعود، ولم نخط خطوة إلا نحو العودة للحياة.. العودة للتالتة يمين".

وأختتم البيان بتوضيح هام، قائلين "لم يتم الاتفاق على أى جلسات مع أى طرف ممن هاجموا أو حاربوا الجمهور وحريته، أولتراس وايت نايتس للأبد".


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