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رئيس وزراء أستراليا: داعش أسوأ من النازيين

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رئيس وزراء أستراليا: داعش أسوأ من النازيين رئيس وزراء أستراليا: داعش أسوأ من النازيين
قال رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت اليوم الخميس إن تنظيم "داعش" أسوأ من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال أبوت لإذاعة "راديو تو جى بى" فى سيدنى إن "النازيين اقترفوا شرورا فظيعة لكن كان لديهم شعور كاف بالخزى لكن هؤلاء الناس "داعش" يتباهون بشرورهم، هذا هو الأمر غير العادى.

وأضاف: إنهم يتصرفون بطريقة تصرف البرابرة فى القرون الوسطى، وهم يذيعون "ممارستهم" للعالم بوقاحة يصعب استيعابها ويضيف ذلك بعدا جديدا إلى شرهم.

وقال أبوت إن هناك حاجة إلى فعل كل ما هو فى الإمكان لهزيمة "الشر الذى لا يوصف لداعش".

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