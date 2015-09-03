حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بحدائق القبة.

كان النقيب عبد العزيز محمد معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، قد تمكن من ضبط "أحمد.ع" 19 سنة، عاطل، ومقيم دائرة القسم، أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 500 جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، وأنه يستخدم الدراجة البخارية بقصد توصيل المخدرات إلى عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة.