إصابة 16شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس شرق الدلتا على طريق بورسعيد ـ الإسماعيلية

أصيب 16 شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس ركاب تابع لشرق شرق الدلتا على طريق بورسعيد – الإسماعيلية، أثناء عودتهم من القاهرة، فتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بلاغًا من مستشفى بورسعيد العام يفيد إصابة 16 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة أتوبيس تابعة لشركة شرق الدلتا .

وأكد مصدر طبى لـ"اليوم السابع"، أن المصابين حالاتهم مستقرة ويخضعون للعلاج، وسوف يغادرون المستشفى فور تماثلهم للشفاء، فتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بتشكيل لجنة فنية من إدارة مرور بورسعيد، للتأكد من عدم وجود شبه جنائية.