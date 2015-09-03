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للرجال فقط.. تعرف على أسباب الهرش والحكة فى الأعضاء التناسلية

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للرجال فقط.. تعرف على أسباب الهرش والحكة فى الأعضاء التناسلية للرجال فقط.. تعرف على أسباب الهرش والحكة فى الأعضاء التناسلية
كثير من الرجال يعانون مشكلة يشعرون معها بالحرج، وهى الحكة أو الشعور بالرغبة فى الهرش فى الأعضاء الخاصة، هذه المشكلة لابد لها من سرعة البحث عن السبب وسرعة العلاج لدى مختص تناسلية.

الدكتور سعد خالد أخصائى التناسلية والجلدية أكد خلل حديثه لـ"اليوم السابع" على أن الحكة أو الهرش المستمر والمفاجئ فى العضو الذكرى أو الأعضاء التناسلية للرجل تحتاج لفحص سريع من قبل المختص، فالعديد من الأسباب قد تصبح عامل مساعد فى زيادة الهرش فى تلك المنطقة.


>وحصر د. سعد أسباب الإصابة بالهرش فى الأعضاء التناسلية فى مجموعة من العوامل الخاصة منها، زيادة نسب التعرق فى هذه المنطقة نتيجة عم تهويتها بشكل جيد من خلال ارتداء ملابس داخلية غير قطنية، أو عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية بالمستوى المطلوب، كالتشطيف الدائم بعد التبول، أو بعد وقبل الجماع، كما يمكن أن تزيد لدى الرجل حالة الهرش والالتهاب نتيجة تأثره بعد الجماع مع الزوجة، والتى قد تكون تعانى هى الأخرى من التهابات معدية، أو مشكلة معدية يسهل علاج كليهما منها للتخلص من الشعور بالالتهاب لديهما سويا.

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