صحيفة صوت العرب الجرىء: "المغارة" بوسط سيناء.. قرية لا يعرف طريقها المسئولون

فى إطار مبادرته لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر"اليوم السابع" العدد الجديد لصحيفة "صوت العرب الجرىء"، والتى يرأس مجلس إدارتها أحمد محمد إبراهيم، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفى محمد جبر، ومدير تحريرها إبراهيم الكيلانى.

ونشرت الصحيفة تحقيقًا موسعًا بعنوان "زواج القاصرات" سوق نخاسة عصرى لبيع الفتيات.. صغيرات من اللعب واللهو إلى فراش "الزوجية".. الفتيات: اغتصاب تحت مسمى الزواج.. والأطباء: يعرض حياة الأطفال للخطر.. القانون يجرمه تحت 18.. والدين يشترط القدرة الجسدية والعقلية.

كما نشرت الصحيفة تحقيقًا آخر بعنوان: "الإهمال يجتاح منيا القمح بالشرقية".. الشوارع تغرق فى مياه الصرف الصحى.. وأكوام القمامة تحاصر الميادين.. والوحدة الصحية مغلقة بالجنازير.

وجاءت أبرز عناوين العدد:



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