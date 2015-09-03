الأحد.. محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء حملة "امسك مخالف"

يستقبل اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسيعد، أعضاء حملة "امسك مخالف"، الأحد المقبل.

وقال جيلانى كساب خبير التنمية المحلية ومؤسس حملة "امسك مخالف لفساد المحليات والمخالفات العقارية"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا للحملة قررت فى اجتماعها الأخير القيام بجولات مرورية داخل محافظات الجمهورية، وذلك لمساعدة الجهاز الحكومى فى إيجاد حلول للأزمات اليومية ومشاكل الأحياء .

وأشار إلى أن الحملة ستقوم بزيارة إلى مدينة بورسعيد ولمدة أربعة أيام، تبدأ من الأحد حتى الأربعاء المقبل، حيث ستقوم لجنة العلاقات والإعلام بالحملة بزيارة لأحياء ومدن المدينة الباسلة، لمشاركة أهالى المحافظة فى تطوير بورسعيد.