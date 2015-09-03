أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

هل إطلالات هيفاء وهبي الحديثة هي الأكثر جرأة حتى الآن؟!

Google+ Print
هل إطلالات هيفاء وهبي الحديثة هي الأكثر جرأة حتى الآن؟! هل إطلالات هيفاء وهبي الحديثة هي الأكثر جرأة حتى الآن؟!

الأربعاء 02-09-2015 13:17

من المعروف عن النجمة هيفاء وهبي إطلالاتها الجريئة واختياراتها الاستعراضية في الموضة إلى درجة تُعجز الكثيرات عن مجاراتها. لكن هيفا، التي لا تتقيّد إلا بجرأتها، كانت على موعد ـ مؤخّراً ـ مع جرأةٍ إضافية، أثناء قضاء إجازتها الصيفيّة، إذ أطلّت بأكثر الملابس جرأة وعصريّة حتى الآن، فتمحورت خياراتها بشكل عام حول الفساتين القصيرة، والشورتات، والأقمشة الشفّافة.
واليوم، قمنا بجمع أحدث إطلالات هيفا، وألقينا نظرة شاملة تقييمية عليها، ولاحظنا ـ طبعاً ـ أنها ازدادت جرأة. قد يكون الأمر طبيعياً أثناء العطلة، حين يتحرّر الشخص من القيود المفروضة عليه في بلده أو في عمله اليومي، فتصبح الخيارات أكثر حيويّة وتمرّداً بشكل تلقائيّ؛ وهو ما حدث ـ على ما يبدو ـ مع هيفا. لقد رأيناها أكثر من مرة بالفساتين القصيرة جداً أو التنانير. واختياراتها كانت من "إيميليو بوتشي" Emilio Pucci، و"فالنتينو" Valentino. ورأيناها أيضاً بالشورت القصير، أو الفساتين الماكسي الضيّقة.
أما للسهرات فقد انتقت فساتين برّاقة وذات أقمشة شفّافة ومشكوكة بالترتر من "زهير مراد" Zuhair Murad، ومن "شربل زوي" Charbel Zoe.
وجرأتها كانت في اختيار الألوان أيضاً، إذ رأيناها في أكثرها حيويّة كالأزرق، والفوشيا، والأصفر، كما في الطبعات والرسومات المتنوّعة.
شاهدي أحدث إطلالات هيفاء وهبي وأخبرينا إن كنت تعتقدين بأنّها الأكثر جرأة حتى الآن؟

 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي