هل إطلالات هيفاء وهبي الحديثة هي الأكثر جرأة حتى الآن؟!

من المعروف عن النجمة هيفاء وهبي إطلالاتها الجريئة واختياراتها الاستعراضية في الموضة إلى درجة تُعجز الكثيرات عن مجاراتها. لكن هيفا، التي لا تتقيّد إلا بجرأتها، كانت على موعد ـ مؤخّراً ـ مع جرأةٍ إضافية، أثناء قضاء إجازتها الصيفيّة، إذ أطلّت بأكثر الملابس جرأة وعصريّة حتى الآن، فتمحورت خياراتها بشكل عام حول الفساتين القصيرة، والشورتات، والأقمشة الشفّافة.

واليوم، قمنا بجمع أحدث إطلالات هيفا، وألقينا نظرة شاملة تقييمية عليها، ولاحظنا ـ طبعاً ـ أنها ازدادت جرأة. قد يكون الأمر طبيعياً أثناء العطلة، حين يتحرّر الشخص من القيود المفروضة عليه في بلده أو في عمله اليومي، فتصبح الخيارات أكثر حيويّة وتمرّداً بشكل تلقائيّ؛ وهو ما حدث ـ على ما يبدو ـ مع هيفا. لقد رأيناها أكثر من مرة بالفساتين القصيرة جداً أو التنانير. واختياراتها كانت من "إيميليو بوتشي" Emilio Pucci، و"فالنتينو" Valentino. ورأيناها أيضاً بالشورت القصير، أو الفساتين الماكسي الضيّقة.

أما للسهرات فقد انتقت فساتين برّاقة وذات أقمشة شفّافة ومشكوكة بالترتر من "زهير مراد" Zuhair Murad، ومن "شربل زوي" Charbel Zoe.

وجرأتها كانت في اختيار الألوان أيضاً، إذ رأيناها في أكثرها حيويّة كالأزرق، والفوشيا، والأصفر، كما في الطبعات والرسومات المتنوّعة.

شاهدي أحدث إطلالات هيفاء وهبي وأخبرينا إن كنت تعتقدين بأنّها الأكثر جرأة حتى الآن؟

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