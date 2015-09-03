أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أغنية ابتسام تسكت تحصد نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال يومين

Google+ Print
أغنية ابتسام تسكت تحصد نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال يومين أغنية ابتسام تسكت تحصد نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال يومين

الخميس 03-09-2015 02:24

أطلقت الفنانة المغربية الشابة ابتسام تسكت أغنية جديدة بعنوان "ولي ليا"، تعاونت فيها مع مغني الراب الأمريكي من أصول مغربية، رشيد بنمسعود الملقب بـ two tone .

وحصلت الأغنية على نصف مليون من المشاهدات تقريباً، في ظرف يومين فقط.

وكان two tone قد نشر السينغل الجديد، على قناته الرسمية في اليوتيوب يوم الأحد بعد أن خصصت له إعلانات مكثفة خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي .

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية كتبها ولحنها حميد الداوسي في حين أن الفيديو كليب سيتم تصويره بداية العام المقبل.

واختار two tone وخريجة برنامج ستار أكاديمي في نسخته العاشرة، تنفيذ الميكساج الخاص بالأغنية في هولندا تحت إشراف "راميليون"، أما الماسترينغ فتم في إسبانيا من قبل "ألكس كريرو"، أما الإنتاج فكان لشركة "أشكيد".

ابتسام تسكت في مهرجان "الفضة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي