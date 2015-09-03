أغنية ابتسام تسكت تحصد نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال يومين

أطلقت الفنانة المغربية الشابة ابتسام تسكت أغنية جديدة بعنوان "ولي ليا"، تعاونت فيها مع مغني الراب الأمريكي من أصول مغربية، رشيد بنمسعود الملقب بـ two tone .

وحصلت الأغنية على نصف مليون من المشاهدات تقريباً، في ظرف يومين فقط.

وكان two tone قد نشر السينغل الجديد، على قناته الرسمية في اليوتيوب يوم الأحد بعد أن خصصت له إعلانات مكثفة خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي .

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية كتبها ولحنها حميد الداوسي في حين أن الفيديو كليب سيتم تصويره بداية العام المقبل.

واختار two tone وخريجة برنامج ستار أكاديمي في نسخته العاشرة، تنفيذ الميكساج الخاص بالأغنية في هولندا تحت إشراف "راميليون"، أما الماسترينغ فتم في إسبانيا من قبل "ألكس كريرو"، أما الإنتاج فكان لشركة "أشكيد".

ابتسام تسكت في مهرجان "الفضة"