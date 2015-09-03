نيللي كريم تُكرّم لمحاربتها الإدمان على المخدرات

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

تحت اسم "اختار حياتك"، أقيم مساء أمس مؤتمراً صحافياً تحت رعاية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والمركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال.

فقد تم تكريم أسرة مسلسل "تحت السيطرة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي لدوره الفعال في مناهضة الإدمان من خلال التركيز على السلبيات التي ينجم عنها الاتجاه إلى طريق المخدرات وكيف أن الإنسان يخسر نفسه وكل من حوله بسببه.

وقد حضرت بطلة العمل نيللي كريم المؤتمر وهي ترتدي ملابس بسيطة، معتمدة تسريحة شعر ناعمة مع وضع القليل من الماكياج، حيث تحدثت عن مدى سعادتها بأن المسلسل كان له تأثير إيجابي على عدد كبير من الشباب، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى ردود الأفعال بشكل مباشر كل يوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تسلم نيللي كريم جائزتها، اختفت فجأة من على خشبة المسرح لعدم رغبتها الإدلاء بتصريحات صحافية، مكتفية بما قالته خلال المؤتمر، على عكس أحمد وفيق وجميلة عوض اللذين وقفا مع عدد كبير من القنوات للحديث عن المسلسل وعن أعمالهما المقبلة، فيما رفض الفنان محمد صبحي الذي حضر ضيفاً على المؤتمر تسجيل لقاءات مع أي من القنوات الفضائية وفضل التسجيل فقط مع التلفزيون المصري دون الإشارة إلى سبب إصراره على هذه الخطوة.

وقد اعتبر الفنان أحمد وفيق أن لكل فنان الشرف في أن يشارك في هذا العمل الجاد، الذي قدّم رسالة هادفة لها مغزى ومضمون، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مضيفاً أن العمل لم يترك التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، مؤكداً أنه لا يوجد أي مشهد أو أي أمر في العمل إلا وله معنى هادف، وأشاد وفيق بالفنان محمد صبحي ووصفه بأنه قدوته.

وفي كلمة موجزة، اعتبر الفنان محمد صبحي أن العمل الهادف الجاد يلقي صدى لدى الجمهور، خصوصاً وأن الفن ليس قوة ناعمة، مشيراً إلى أن هذا هو مسمى خاطئ، وإنما هو قوة تنويرية.

ووصف صبحي نص مسلسل "تحت السيطرة" بأنه كان في غاية القوة، من دون أن يتطرّق في الحديث إلى مشاهد الإدمان والتعاطي في المسلسل.

وأنهى صبحي كلامه قائلاً إنه سعيد بأن ممثلين شباب في هذا العمل كانوا قد تدربوا على يديه في المسرح مثل أحمد وفيق ويقومون بعمل بمستوى "تحت السيطرة".

أما الفنان ماجد الكدواني والذي ظهر في مشهد واحد في المسلسل، فقد أشار إلى إنه بدأ في متابعة المسلسل بعد أن شاهد الكثيرين يطالبون بوقفه بسبب مشاهد المخدرات فيه، وأوضح أن المخرج العمل تامر محسن اتصل به ليظهر في مشهد في الحلقة عشرين، معبراً عن سعادته وفخره بالظهور فيه.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي