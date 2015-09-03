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الداعية أسامة القوصى: "بسمع شخبط شخابيط للمطربة نانسى عجرم"

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الداعية أسامة القوصى: "بسمع شخبط شخابيط للمطربة نانسى عجرم" الداعية أسامة القوصى: "بسمع شخبط شخابيط للمطربة نانسى عجرم"
قال الداعية السلفى أسامة القوصى، إنه يسمع الأغانى ويقبل الجيد ويتجنب الردىء منها، مضيفا "الله شرع أن الرجل هو الذى يؤذن ويؤم، ولا يمكن قياس الغناء الذى هو أمر دنيوى على الآذان " أمر دينى".

وحول سماعه لأغانى نانسى عجرم، أوضح "القوصى" فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم": "هذا من تصرف الإعلاميين ولم أكن أحب ذلك، لكنهم سألونى أنت بتسمع لمين من المطربين الجدد فقلت لهم بسمع نانسى.. شخبط شخابيط.. رغم أننى لا أعلم ما معنى شخبط شخابيط".

وأضاف أن البراءة الأصلية فى الأمور الدنيوية هى الحِل والبراءة الأصلية فى الأمور الدينية هى المنع، مضيفاً أنه بالنسبة لأمور الدنيا قال الله تعالى "خلق لكم ما فى الأرض جميعا"، وهذا يشمل كل ما على الأرض من زينة، كالحضارات، والفنون والآداب والأشجار وغيرها، ومن هنا فإن الأصل فى الأمور الدنيوية الحل وليس المنع، وتابع: "تحليلى للموسيقى والأغانى يرجع للبراءة الأصلية فى الأمور الدنيوية".

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