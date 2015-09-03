"أمن الشرقية" يتفاوض مع أهالى قرية منشأة ناصر لفتح الطريق

وصل وفد أمنى منذ قليل، قرية منشأة ناصر مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، للتفاوض مع الأهالى لفتح الطريق.

وأكد الأهالى وصول اللواء أحمد عاصم، والعميد أحمد عبد العزيز، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وجار التفاوض وإقناع الأهالى بفتح الطريق.

كان أهالى منشأة ناصر، قد قطعوا طريق "كفر صقر - أولاد صقر" العام، بسبب إصابة أحد أبناء القرية بطلق نارى عشوائى من بلطجية فروا هاربين، وتم نقله لمستشفى جامعة الزقازيق.

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