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بدء وصول الوفود المشاركة فى احتفالات الصين بالذكرى الـ70 لعيد النصر

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بدء وصول الوفود المشاركة فى احتفالات الصين بالذكرى الـ70 لعيد النصر بدء وصول الوفود المشاركة فى احتفالات الصين بالذكرى الـ70 لعيد النصر
بدأ، منذ قليل، وصول الوفود المشاركة فى احتفال الصين بمناسبة مرور 70 عاما على انتصارها فى الحرب العالمية الثانية، والذى ستشارك خلاله قوات من الجيش المصرى فى العرض العسكرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولأول مرة ستشارك قوات من الجيش المصرى فى العرض العسكرى، وحسب المعلن من الصينية ستشكل القوات المصرية مربعا كاملا خلال الاستعراض العسكرى، قوامه نحو 80 عسكريا، وذلك مع 10 دول أخرى هى: روسيا وروسيا البيضاء وكوبا وقازاقستان وقيرغيزستان وطاجيكستان والمكسيك ومنغوليا وباكستان وصربيا، بينما ستكون مشاركة 6 دول أخرى بقوات رمزية وأعداد أقل، وهذه الدول هى أفغانستان وكمبوديا وفيجى ولاوس وفانواتو وفنزويلا، وسيبلغ إجمالى عدد القوات الأجنبية المشاركة فى العرض ألف جندى.

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مصر 365

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