الأهلي وأوروبا .. تاريخ أبرز مباريات الشياطين الحمر أمام أندية القارة العجوز

خيتافي .. إسم جديد ينضم لقائمة الأندية الأوروبية التي واجهها الأهلي عبر تاريخه الطويل.

فريق الليجا الإسبانية يستقبل الأهلي في مباراة ودية بملعبه كوليسيوم ألفونسو بيريز بأحد ضواحي العاصمة مدريد. مباراة أخرى في سلسلة طويلة من المباريات التي خاضها الفارس الأحمر أمام أندية تنتمي للقارة البيضاء.

في التقرير التالي يستعرض FilGoal.com مجموعة من أبرز مباريات الأهلي مع الأندية الأوروبية عبر تاريخه، والتي بدأت في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي.

رد ستار بلجراد 1959

الأهلي استقبل رد ستار بطل دوري يوغسلافيا في هذا التوقيت، والذي كان يدربه ميلوراد بافيتش أحد أشهر المدربين في تاريخ يوغسلافيا. ونجح الفرسان الحمر في الفوز على بطل يوغسلافيا بثلاثية سجل منها ميمي الشربيني هدفين وصالح سليم هدفاً.

برشلونة 1960

في إبريل 1960 استقبل الأهلي برشلونة بملعبه مختار التتش بالجزيرة.. العملاق الإسباني تفوق على الأهلي بستة أهداف مقابل هدف وحيد سجله للأهلي يومها طه إسماعيل. وكان أبرز لاعبي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في هذا الوقت المجريان لازلو كوبالا وساندور كوتشيش، والجناح الإسباني لويس سواريز والمهاجم البرازيلي إيفاريستو.

بنفيكا 1963

في يونيو 1963 حل بنفيكا البرتغالي بطل أوروبا في العامين السابقين ضيفاً على ستاد القاهرة.. يومها قدم الأهلي واحدة من أفضل مبارياته عبر تاريخه ليهزم بنفيكا بثلاثة أهداف لهدفين.. وسجل بدوي عبد الفتاح هدفين وطه إسماعيل هدفاً في المباراة التي شهدت تألقاً خيالياً للحارس عادل هيكل، بينما كانت ثنائية بنفيكا عبر لاعبه الأشهر في التاريخ إيزيبيو والجناح جوزيه أجواش. وكانت صفوف بنفيكا تضم أيضاً النجوم البرتغاليين سانتانا وماريو كولونا.

ليجيا وارسو 1975

في يناير 1975 استضاف الأهلي ليجيا وارسو بطل بولندا، وتغلب عليه بهدفين لهدف واحد. وسجل للأهلي في هذه المباراة محسن صالح ومختار مختار، الذي كانت المباراة بمثابة بطاقة التعارف بينه وبين جماهير الأهلي.

دوكلا براغ 1975

بطل تشيكوسلوفاكيا (في هذا التوقيت) دوكلا براغ حل ضيفاً على الأهلي بملعبه مختار التتش في مباراة فاز بها الأهلي 201، وسجل له يومها شريف عبد المنعم ومحسن صالح. يذكر أن نادي دوكلا براغ تم حله نهائياً عام 1996.

بروسيا مونشنجلادباخ 1976

في وقت كان فيه بطلاً للدوري الألماني لثلاثة أعوام متتالية (1974، 1975، 1976)، استقبل الأهلي بروسيا مونشنجلادباخ بستاد القاهرة الدولي.. الأهلي قدم مباراة رائعة ليفرض التعادل على بطل البوندسليجا بهدفين لكل منهما، وسجل ثنائية الأهلي أحمد عبد الباقي وأنور سلامة. المباراة شهدت تألقاً لافتاً لأسطورة الأهلي محمود الخطيب الذي تلقى عرضاً للاحتراف بالفريق الألماني بعدها. وكان أبرز نجوم مونشنجلادباخ في هذا الوقت جونتر نيتزر ومدرب المنتخب الألماني فيما بعد بيرتي فوجتس.

أوستريا فيينا 1976

بعد أربعة أشهر على التعادل مع مونشنجلادباخ، استقبل الأهلي بطل النمسا أوستريا فيينا بقيادة مدربه الشهير كارل ستوتز بالقاهرة، وتفوق عليه بثلاثة أهداف لهدف وحيد، وسجل ثلاثية الأهلي وقتها مصطفى عبده (هدفين) ومحمود الخطيب.

بايرن ميونيخ 1977

العملاق الألماني بايرن ميونيخ أتى إلى القاهرة في ديسمبر 1977 لملاقاة الأهلي الذي نجح في الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد. وسجل للأهلي في هذه المباراة شريف عبد المنعم والخطيب. وكانت تشكيلة بايرن ميونيخ تضم عدداً من لاعبيه الكبار مثل أولي هونيس وكلاوس أوجنتالر والحارس سيب ماير وكارل هاينز رومينيجه.

ساوثامبتون 1979

فريق ساوثامبتون الانجليزي حل ضيفاً على الأهلي بالقاهرة في صيف 1979، في مباراة انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد سجلهما شريف عبد المنعم ومحمد عباس. المهاجم الأسمر عباس تألق بشدة في هذه المباراة وسجل هدفاً رائعاً حتى أن الجماهير أطلقت عليه وقتها "عباس الانجليزي".

ستيوا بوخارست 1986

بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا في العام ذاته، استقبل ستيوا بوخارست الروماني الأهلي في مباراة ودية في أغسطس 1986، وكانت المفاجأة في فوز الأهلي على بطل أوروبا (الذي غاب عنه حارسه وبطل نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة هلموت دوكادام) بثلاثية دون مقابل. وسجل خالد جاد الله وعلاء ميهوب وصديق الجمال ثلاثية الأهلي يومها.

كوينز بارك رينجرز 1988

بعد تجديد ملعبه لوفتوس رود في لندن، اختار فريق كوينز بارك رينجرز الانجليزي اللعب مع الأهلي في اعادة افتتاح الملعب في أغسطس 1988.. مباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وسجل للأهلي يومها ظهيره الأيسر ربيع ياسين.

ريال مدريد 2001

احتفالاً بفوزه بلقب نادي القرن في القارة السمراء، استضاف الأهلي ريال مدريد الإسباني في أغسطس 2001 على ستاد القاهرة الدولي. المباراة الأشهر في تاريخ الأهلي مع الفرق الأوروبية انتهت بفوز الفارس الأحمر بهدف وحيد سجله النيجيري صنداي ابيدجي. ريال مدريد خاض المباراة بحضور أبرز نجومه في هذا الوقت زين الدين زيدان وراؤول جونزاليس وروبرتو كارلوس وفرناندو هييرو ولويس فيجو وغيرهم من نجوم بطل أوروبا في العام السابق 2000، والتالي 2002.

روما 2002

في أغسطس 2002 استقبل الأهلي روما الإيطالي في ستاد القاهرة، وتفوق عليه بهدفين مقابل هدف واحد. سجل للأهلي إبراهيم سعيد والأنجولي أفيلينو، فيما جاء هدف روما من ركلة جزاء سجلها فينشنزو مونتيلا. وكان أبرز لاعبي روما الذين شاركوا في هذه المباراة الأسطورة دانييلي دي روسي والأرجنتيني جابرييل باتيستوتا والفرنسيان فنسنت كانديلا وجوناثان زيبينا والبرازيلي إيمرسون بالإضافة للإسباني جوسيب جوارديولا.

أياكس 2003

في مباراة ودية نظمها الاتحادين الأفريقي والأوروبي على هامش "كأس ميريديان للناشئين" التي أقيمت في مصر وقتها، استضاف الأهلي أياكس أمستردام الهولندي في يناير 2003. المباراة انتهت بفوز رفاق أحمد حسام ميدو في هذا الوقت بهدفين لهدف، وسجل هدف الأهلي يومها وائل جمعة. وكان أبرز لاعبي أياكس إلى جانب ميدو التونسي حاتم الطرابلسي والروماني كريستيان كيفو بالإضافة لويسلي شنايدر ورافاييل فان دير فارت.

ريال سوسييداد 2003

سافر الأهلي إلى إقليك الباسك في صيف 2003 لمواجهة ريال سوسييداد الذي كان وصيفاً للدوري الإسباني في الموسم السابق. المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وسجل للأهلي يومها وائل رياض. وبحسب نظام المباراة لعب الفريقان ركلات ترجيح انتهت لمصلحة ريال سوسييداد بنتيجة 4-3. وكان أبرز لاعبي الفريق الإسباني وقتها تشابي ألونسو والصربي داركو كوفاسيفيتش والتركي نهاد قهوجي والروسي فاليري كاربين.

أوساسونا 2004

في أغسطس 2004 رحل الأهلي إلى إسبانيا مرة أخرى لملاقاة أوساسونا في مباراة ودية بملعبه رينو دي نافارا (ال سادار حالياً).. المباراة انتهت بفوز أوساسونا بهدف وحيد، وكان أبرز لاعبي الفريق الإسباني وقتها راؤول جارسيا والكاميروني بيير ويبو والمغربي محمد اليعقوبي.

بيليننسيش 2004

بعد عودة مانويل جوزيه لقيادة الأهلي، لعب الفريق مباراة ودية في أغسطس 2004 مع آخر فريق دربه جوزيه في البرتغال وقتها بيليننسيش بملعب الكلية الحربية. المباراة انتهت بفوز الأهلي برباعية سجلها النيجيري ماكي وأحمد شديد قناوي وخالد بيبو وأسامة حسني.

باريس سان جيرمان 2006

في معسكره بفرنسا التقى الأهلي ودياً مع باريس سان جيرمان في يوليو 2006. المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وسجل هدف الأهلي يومها عماد متعب. وكان أبرز لاعبي الفريق الفرنسي وقتها كلود ماكيليلي والبرتغالي باوليتا.

برشلونة 2007

في إطار احتفالات الأهلي بمئويته في إبريل 2007، استقبل بملعب القاهرة الدولي برشلونة حامل لقب دوري أبطال أوروبا في هذا التوقيت. المباراة انتهت بفوز برشلونة الذي شارك بفريقين مختلفين ضما كل نجومه رونالدينيو وليونيل ميسي وصامويل إيتو وتشافي وأندريس انيستا برباعية دون رد.

بنفيكا 2007

في ختام احتفالية المئوية استقبل الأهلي بنفيكا بالقاهرة في يوليو 2007. الأهلي حسم المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل له يومها شادي محمد من ركلة جزاء وأسامة حسني. وكان بنفيكا في هذه المباراة يضم عدداً من النجوم أبرزهم نونو جوميش والبرازيلي لويزاو وبيتي والحارس كيم واليوناني كاتسورانيس، بالإضافة لمدافع باريس سان جيرمان الحالي ديفيد لويز.

باير ليفركوزن 2009

في معسكره بألمانيا في يوليو 2009 التقى الأهلي مع باير ليفركوزن في مباراة أنهاها الأخير بالفوز بهدفين دون مقابل في بداية فترة ولاية حسام البدري الأولى مع الفريق. وكان أبرز لاعبي باير ليفركوزن وقتها الحارس رينيه أدلر والسويسري ترانكيو بارنيتا والمدافع مانويل فريدريش.

سلتيك 2009

الأهلي دخل في دورة ودية بملعب ويمبلي في لندن في صيف 2009 مع فرق سلتيك الاسكتلندي وبرشلونة وتوتنام الانجليزي. في مباراته الأولى خسر الأهلي أمام سلتيك بخماسية دون رد، وكان أبرز لاعبي سلتيم وقتها اليوناني جورجيوس ساماراس والفرنسي مارك فورتشونيه والحارس البولندي أرتور بوروتش.

برشلونة 2009

في الدورة ذاتها خسر الأهلي أمام برشلونة بأربعة أهداف لهدف، وسجل هاني العجيزي هدف الأهلي الوحيد يومها. برشلونة خاض المباراة بتشكيلة ضمت ليونيل ميسي وانيستا مع بقية نجومه.

أياكس أمستردام 2010

في يوليو 2010 وفي معسكره بالنمسا لعب الأهلي ودياً مع أياكس الهولندي الذي أنهى المباراة فائزاً بهدف وحيد سجله الصربي ميراليم سليماني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

بايرن ميونيخ 2012

في يناير 2012 لعب الأهلي مع بايرن ميونيخ بالعاصمة القطرية الدوحة.. المباراة انتهت بفوز العملاق البافاري بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث محمد بركات للأهلي فيما سجل أحمد السيد في مرماه والكرواتي إيفيكا أوليتش لبايرن ميونيخ، الذي شارك في المباراة بأبرز لاعبيه وقتها مانويل نوير وتوماس موللر وماريو جوميز.

إسبانيول 2012

في آخر زياراته لإسبانيا التقى الأهلي ودياً مع إسبانيول في برشلونة في مايو 2012. المباراة انتهت بفوز إسبانيول بهدفين دون مقابل وكانت الأخيرة لمانويل جوزيه في ولايته الثالثة مع الفريق. وكان أبرز نجوم اسبانيول في هذه المباراة الأورجواياني والتر باندياني وسيرجيو جارسيا وكريستيان ستواني، وكان يدربه مدرب توتنام هوتسبير الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.