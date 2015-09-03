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عيش الغراب والتوت من أهم الأطعمة لإنقاص الوزن

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عيش الغراب والتوت من أهم الأطعمة لإنقاص الوزن عيش الغراب والتوت من أهم الأطعمة لإنقاص الوزن
هل تبحث عن إنقاص وزنك واستخدمت أدوية وعلاجات كثيرة ووصفات دون جدوى؟

لست وحدك، حيث إن الكثيرين ممن يرغبون فى إنقاص وزنهم حول العالم، لكن كشف موقع "فوكس نيوز" الأمريكى، نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفاد أن هناك 2 من الأطعمة البسيطة لكن تأثيرها ساحر، ويمكن إضافتها إلى النظام الغذائى كوسيلة مساعدة فى خفض الوزن، وتشمل:

1 - التوت


>يتميز التوت بأنه منخفض جداً فى والصوديوم، حيث إن كوب من التوت يحتوى على 80 سعر حرارى، ويحتوى على فيتامين C والمغذيات النباتية (التى تسمى بوليفينول) للتغذية الصحية، كما أنه أيضاً مصدر جيد للألياف الغذائية، وهو يحقق تأثيراً كبيراً عند إضافته للنظام الغذائى الخاص بك للمساعدة فى الشعور بالشبع بشكل أسرع، وفقدان الوزن، وبالإضافة إلى ذلك، فهو سهل الإستخدام ، حيث إن التوت لا يحتاج إلى تقشير أو تقطيع.

2 - فطر عيش الغراب


>يحتوى فطر عيش الغراب على كثير من الفوائد ويمكن استبدال اللحوم به، حيث أفاد باحثون من كلية جونز هوبكنز بلومبرج، أنه عندما يأكل الناس عيش الغراب، يشعرون بالارتياح كما هو الحال عندما يتناولوا لحوم البقر.

وأوضح الباحثون أن اللحوم يمكن استبدالها بفطر عيش الغراب حيث أنه منخفض السعرات الحرارية والدهون، مع أنه يوفر العديد من المغذيات الدقيقة، ويساعد على فقدان الوزن.

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مصر 365

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